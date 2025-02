El plan de choque emprendido por el Govern de Marga Prohens para dar respuesta a la crisis habitacional que afecta a Balears ha planificado, en Menorca, 222 nuevas viviendas. Pero la gran mayoría corresponden a iniciativas públicas, que gestiona el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) y solo trece nuevas viviendas –once reconversiones de locales y dos divisiones de grandes pisos– corresponden a particulares que se han beneficiado de las facilidades normativas incluidas en el decreto de Emergencia.

A estos trece pisos privados hay que añadir otros catorce, de promoción pública en Alaior. Con el cambio de uso urbanístico para terrenos calificados inicialmente como equipamientos, se podrán destinar a vivienda social. En conjunto, son 27 las viviendas en Menorca con las medidas del plan de choque.

Llama la atención que, a diferencia de Mallorca y Eivissa, en Menorca no se han obtenido mejores resultados porque los ayuntamientos de Maó y Ciutadella no han desarrollado el decreto de Emergencia. Los cambios normativos propician el afloramiento de nuevas casas a precio limitado. Unas posibilidades que no se aplican en nuestra Isla, donde el Govern debe agilizar las nuevas promociones de viviendas protegidas para dar respuesta ágil a la gran demanda de vivienda.