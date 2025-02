Dedicamos hoy el tema del día al que se ha acentuado como primer gran problema y demanda social en Menorca: la dificultad para conseguir una vivienda digna a precio asequible. Un dramático oximoron porque cada vez hay más residentes que se ven obligados a vivir durante todo el año en una autocaravana. El principal motivo no es otro que la escalada de los precios, con subidas incesantes, que impide acceder a un hogar, aunque sea un minipiso, y obliga a personas que tienen un puesto de trabajo y un sueldo a vivir durante el invierno en un vehículo. Es tan grande el diferencial entre las retribuciones y los precios, tanto el alquiler como desearían adquirir una vivienda en propiedad, que no tienen otra salida que buscar un vehículo para pernoctar. Son situaciones vegonzosas e infrahumanas que se registran en Menorca, aquí, en esta isla declarada Reserva de Biosfera por la Unesco y que es Patrimonio de la Humanidad por sus monumentos talayóticos. No podemos permanecer callados ni impasibles ante esta tragedia. Las instituciones han de dar respuestas para abaratar los precios de la vivienda. Las medidas ya se han explicado. Es el momento de las decisiones.