El Consorcio Sociosanitario ha de gestionar los recursos de Menorca

Dar un impulso al Consorcio Sociosanitario de Menorca y dotarlo de contenido son los dos objetivos que planteó ayer la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, a alcaldes, concejales y técnicos de Servicios Sociales de los ocho municipios de la Isla. Este organismo, creado en 2008, gestiona el centro sociosanitario de Santa Rita de Ciutadella. La consellera Reynés afirmó que el consorcio ha de hacerse cargo de otras infraestructuras y centros asistenciales de Menorca. Aludió a un plan a largo plazo, con diez años de ejecución.

Los objetivos están claros para avanzar en la coordinación, la eficiencia y una mejor gestión de los recusos sociosanitarios de Menorca. Pero ante el envejecimiento de la población, el incremento de las personas mayores y la cada vez mayor demanda, las actuaciones anunciadas por Reynés no se pueden demorar. Constituye un compromiso inexcusable del Consell agilizar estas acciones, empezando por la incorporación de la residencia que se construye en el antiguo cuartel de Santiago de Maó. El actual gobierno del Consell realizará lo que no acometieron anteriores responsables de la institución insular. Un trabajo necesario que no tenía que haberse demorado.