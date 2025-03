El reparto de menas según los criterios fijados por el Gobierno y Junts

Balears no recibirá los 59 menores migrantes no acompañados que el Gobierno PSOE-Sumar tiene previsto enviar al Archipiélago desde Canarias tras el acuerdo con Junts que aprobó ayer el Consejo de Ministros. La presidenta Marga Prohens manifiesta que harán todo lo que esté a su alcance para evitar «cualquier imposición de Pedro Sánchez». Y la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, que califica la decisión del Gobierno de «deslealtad institucional», añade que «no nos los pueden enviar; es materialmente imposible». El Govern no ve «lógico» que Balears acoja 59 menores y Catalunya, sólo 27. Estos 59 se añadirán a los casi 700 que son atendidos en la actualidad en las cuatro islas. Cirer subraya que no es un problema de solidaridad ni económico, sino de falta de capacidad. «Estas Islas no tienen capacidad para atender un menor más», declara. El Govern denuncia la falta de espacios, de infraestructuras y de profesionales para que se hagan cargo de los menores, que al llegar a las Islas han de ser tutelados por la administración y necesitan profesionales que los atiendan». Población, desempleo y riqueza son los criterios que utiliza el Gobierno para el reparto de los 4.400 adolescentes que acordó con Junts. ¿Se ha aprobado con planteamientos de equidad y sin agravios comparativos?