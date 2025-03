El Plan Provilac: respiración asistida a la ganadería de leche de Menorca

El director general de Agricultura de Balears, Fernando Fernández Such, advirtió ayer a las organizaciones profesionales del sector agrícola-ganadero de Menorca y al Consell insular sobre el final del Plan Provilac. Con un plazo de vigencia y aplicación durante cinco años, dejará de estar en vigor en 2026. «Hay que ir programando la desescalada, pues pasar de todo a nada sería dramático para el sector», afirmó el ‘número 2’ de la Conselleria de Agricultura.

El Govern destinará este año 3,8 millones y el Consell otro millón a una iniciativa, que consiste en seis líneas de ayudas para mantener la viabilidad, modernización, promoción y comercialización del sector lácteo de Menorca.

Es la cantidad más alta desde que se aprobó el Provilac tras las reiteradas demandas de las OPAs menorquinas por la falta de rentabilidad de las explotaciones ganaderas. El motivo sigue siendo el mismo: elevados costes y bajos precios. La realidad es que la actividad ganadera carece de rentabilidad en Menorca y no está garantizada su continuidad. El Plan Provilac da respiración asistida a los llocs, pero el día que no cuenten estas ayudas públicas no conseguirán sobrevivir.