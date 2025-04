El clamor de la reivindicación de vivienda digna a precio asequible

Bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», Menorca se sumó ayer a las manifestaciones y protestas que se celebraron ayer en cuarenta grandes ciudades para reclamar soluciones al drama habitacional. O sea, vivienda digna a precio asequible. Los participantes en estas movilizaciones se pronunciaron contra la falta de vivienda que propicia la especulación y dispara los precios de los alquileres hasta límites nunca vistos. Además de estos alquileres desbaratados, el precio para comprar pisos y casas se ha disparado hasta tal punto que ya se venden áticos por dos millones de euros.

Cantidades inasumibles para la inmensa mayoría de las familias. Las reivindicaciones que se escucharon ayer han de ser atendidas por las autoridades y todos los sectores implicados. En esta frenética carrera hay una triste y dura realidad: los miles de afectados que han de malvivir en asentamientos, pisos donde conviven hacinados y espacios que no cumplen las condiciones higiénicas ni de habitabilidad al no poder pagar un alquiler o comprar una casa. Una de las soluciones es la construcción de más vivienda pública, pero es lenta y a medio o largo plazo. Los políticos, en general, han fallado porque no han previsto el tsunami que se nos ha venido encima. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa falta clamorosa de previsión.