Un sistema unificado en la recogida y reciclaje de basura

El Ayuntamiento de Sant Lluís ha propuesto un sistema alternativo al puerta a puerta para la recogida y reciclaje de la basura domiciliaria. No es partidario de los cubos, sino de contenedores inteligentes. El conseller de Medio Ambiente, Simón Gornés, lamenta y no comparte esta posición porque cree que será difícil que cumpla con la norma europea que obliga a llegar al 60 por ciento de reciclaje en 2030.

La recogida de basuras es una competencia municipal y cada municipio licita y adjudica el servicio por su cuenta. Ahora, se dan pasos para unir varios municipios con el mismo contrato, como se ha hecho con Maó y Es Castell. De esta forma se unifican los criterios, porque no tiene sentido aplicar sistemas distintos y que eso cree diferencias en la responsabilidad que tienen los ciudadanos con el tratamiento de los residuos que generamos. Las quejas del puerta a puerta deben ser escuchadas por las administraciones. Maó y Es Castell tienen complicado introducir cambios importantes porque les ata un contrato y la resolución del concurso. Pero en los otros municipios hay que introducir las mejores sin perder de vista el objetivo de la sostenibilidad.