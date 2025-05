Sobrecostes de insularidad sin compensar y falta de agentes de Policía

El Sindicato Unificado de Policía denuncia la grave situación de falta de efectivos en Balears, tras conocerse el borrador del próximo movimiento general de personal entre plantillas. Según el SUP, más de 400 plazas de Policía Nacional quedarán sin cubrir este año en el Archipiélago, que achacan a las deficientes condiciones laborales y económicas de los agentes destinados a las Islas, especialmente por los elevados sobrecostes de insularidad que no son compensados.

En el caso de Menorca el déficit es de 108 agentes, con un aumento del 41 por cien respecto al 2024, cuando el Ministerio del Interior admitió 63 vacantes, a pesar de que el catálogo de puestos de trabajo no se actualiza ni se tiene en cuenta el aumento de la población.

Este martes, el Parlament aprobó por unanimidad una proposición no de ley para reclamar al Estado la actualización del plus de insularidad, pero el SUP teme que esta petición caiga en saco roto en Madrid.

No se entiende que haya partidos que voten en un sentido en el Parlament y otro, distinto, en el Congreso de los Diputados. Lo importante es cubrir los costes de insularidad para acabar con la falta de agentes de Policía y otros funcionarios del Estado.