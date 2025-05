Sa Tanca: la incógnita de la compra de un edificio que sigue sin uso

El edificio Sa Tanca, que desde octubre de 2021 es propiedad del Ayuntamiento de Sant Lluís, carece de uso y se sigue deteriorando. Más de tres años después, este centro comercial sin actividad, que fue adquirido por dos millones durante el anterior mandato -el Govern aportó 1,6 millones de la ecotasa y el Consell, 400.000 euros- sigue planteando preguntas sin respuesta. El Ayuntamiento, obligado a pagar la reparación de 21 pilares dañados, intenta hallar una salida. Ahora gestiona su cesión al Govern para que construya viviendas sociales. Rechazado para ser incluido en el programa «Build to rent» por los altos costes de demolición necesarios, se ofrecerá al Institut Balear de la Vivienda.

La cuestión de fondo es otra: ¿por qué se empeñó el Ayuntamiento de Sant Lluís, durante el mandato de la alcaldesa Carol Marquès, en la compra de este edificio?, ¿por qué destinaron fondos públicos las administraciones cuando aún no se había concretado su uso, y hoy aún se desconoce? La improvisación no puede inspirar ni justificar decisiones de esta naturaleza. «Veremos cómo podemos sacar el máximo provecho al edificio», dijo Carol Marquès en octubre de 2021. Hoy aún no lo sabemos.