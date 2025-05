La restauración pierde fuerza en el puerto de Maó

El restaurante Jágaro, tras 43 años de actividad como uno de los referentes de la gastronomía del puerto de Maó, con la caldera de langosta de Jaume Garriga sabor a Fornells como plato estrella, cierra sus puertas. En enero de 2024, también desapareció La Minerva, de Lázaro Alcaide, tras 30 años de servir platos y menús muy bien elaborados. Algo más lejos, en 2021, cerró el Way, un referente de calidad en la cocina asiática. Y no son los únicos cambios que se han vivido en el puerto de Maó en restauración. Que no se abran nuevos negocios para dar continuidad a establecimientos emblemáticos en gastronomía ya es un factor preocupante.

Es un síntoma de debilidad de este sector en el puerto. Además, los nuevos locales de comida que se abren, en general, no tienen la calidad y la solera de los que cierran. Y ese es otro factor. Es conveniente que se preste atención a este proceso, a las causas, y a la posibilidad de que pinche una burbuja sobre la gastronomía en esta zona concreta. Porque lo que pasa con la restauración en el puerto de Maó contrasta con el auge que se atribuye al sector de la restauración y a la calidad de la gastronomía local.