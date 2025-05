La negativa de la UE a la OSP en el trayecto Menorca-Barcelona

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que no se cumplen los requisitos y las condiciones que justifiquen la aprobación de una Obligación de Servicio Público (OSP) para el trayecto Barcelona-Menorca. Esta propuesta, que han venido reivindicando varias formaciones políticas y entidades como la antes muy reivindicativa y hoy desaparecida plataforma El transport aeri ofega Menorca.

Según el Ejecutivo comunitario, no se aprecia un deficiente funcionamiento del mercado -o sea, oferta y demanda- en esta ruta, lo que impide aplicar una OSP, porque solo está justificado si se produce este mal funcionamiento. Si las necesidades de movilidad de una región europea no están bien atendidas por la oferta de las aerolíneas. En el caso de la conexión con Barcelona, no se detecta este vulneración. El criterio de la UE contradice la posición del Ministerio de Transportes, que hace un año defendió que esta ruta es «la más adecuada para llevar a cabo el proyecto de Obligaciones de Servicio Público piloto para el control de precios máximos». Habrá que explorar otras propuestas, como aumentar el descuento de residente, como plantean ahora las autoridades europeas.