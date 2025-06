El Govern debe controlar y gestionar directamente la ecotasa

El Govern Prohens acaba de dictar una orden para agilizar la tramitación y ejecución de los proyectos con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. Esta decisión coincide con la difusión de un demoledor informe, redactado por la Sindicatura de Comptes de Balears, que desnuda al anterior Govern de Francina Armengol cuando pone de manifiesto que solo ejecutó 59 millones de los 480 que ingresó con la ecotasa desde 2017. El informe denuncia el caos y descontrol en la gestión de este impuesto, lo que provoca el bajísimo nivel de ejecución durante el periodo 2017-2023 del Govern del Pacte.

La Sindicatura no puede emitir una auditoría, no avala los datos de la ecotasa y tampoco puede garantizar de que se haya cumplido la ley por las limitaciones al alcance del trabajo realizado». Los síndicos critican que buena parte de los proyectos acaban siendo papel mojado. Por ejemplo, se plantea abrir un centro deportivo y se le asigna un presupuesto, pero no hay terrenos para construirlo ni se redacta el proyecto técnico. El Govern, tal como propone la Sindicatura, ha de tomar el control y gestionar directamente la ecotasa. Este impuesto se convirtió, con el anterior Govern, en un cajón de sastre con actuaciones financiadas que incumplen sus objetivos y compras que supondrán un gasto durante años. No se puede repetir.