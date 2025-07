El Consell ha de resolver y no crear problemas urbanísticos

El equipo de gobierno del Consell hizo ayer balance de sus dos primeros años de gestión y apuntó algunos de los objetivos para la segunda parte de su mandato. Ordenación del territorio y turismo centran el mayor interés. La revisión del PTI, la principal herramienta de ordenación y gestión del territorio, está a punto para presentarse a votación en el pleno.

Revisar el Plan Territorial no es una tarea teórica de grandes planteamientos, sino que debe resolver problemas en lugar de crear de nuevos. Ello significa aprender de lo que pasó con el PTI de 2003. Es evidente que no se puede redactar una norma a medida para resolver una situación particular, pero sí se puede adaptar la norma a criterios lógicos que evite el pago de indemnizaciones a todos los menorquines.

El parque acuático de Biniancolla, que obtuvo licencia con todas las garantías jurídicas, es uno de los casos pendientes que puede encontrar una salida con la revisión del PTI. También debería contemplarse con Son Bou, aunque en este caso el Consell no plantea cambios de ordenación. El nuevo PTI es una de las principales cuestiones para la segunda parte de la presidencia de Adolfo Vilafranca en el Consell.