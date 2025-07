Arran no puede inducir a cometer actos violentos ni delitos

La Conselleria de Turisme de Balears ubicada en la calle Montenegro de Palma, amaneció el sábado con esta gran pintada en catalán: «Culpables de nuestra miseria», en alusión a la problemática de la masificación turística, que está provocando gran tensión social. La organización juvenil independentista Arran asumió la autoría del ataque y publicó un vergonzoso vídeo en las redes sociales en el que incita al odio. Aparecen desconocidos, en siniestra actitud y quemando fotografías de políticos y de conocidos empresarios hoteleros de las Islas. Se trata de un acto delictivo que investiga la Policía para identificar quienes están detrás de estas acciones.

La masificación turística supone un serio problema para gran parte de los residentes en la Isla, pero lo que no es de recibo es que Arran eche más leña al fuego y trate de incendiar los ánimos induciendo a cometer actos violentos. Es una iniciativa condenable. Algunas fuentes apuntan a que este podría ser el inicio de una serie de ataques y escenificaciones por parte de los jóvenes catalanistas de Arran, que quieren aprovechar la tensión social en las calles para sacar partido y adjudicarse una lucha clandestina que no lleva a ningún lugar. La imagen de Balears, uno de los principales destinos turísticos del mundo, no puede verse empañada por la acción violenta de unos pocos.