Error del Gobierno al aumentar la presión sobre la costa de Balears

El Govern Prohens expresa su rechazo «frontal» a la autorización del alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas durante tres meses del año y, al mismo tiempo, estudia «todas las vías» jurídicas para impedir su aplicación en Balears. Desde la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, que encabeza Juan Manuel Lafuente, advierten que esta decisión compromete la sostenibilidad del litoral, incrementa la presión sobre las zonas costeras y abre la puerta a nuevas actividades especulativas en aguas saturadas. Esta medida, impulsada por el Gobierno PSOE-Sumar desde el Ministerio de Transportes entra en vigor hoy, pero no tendrá eficacia hasta el 15 de agosto, fecha en la que se hará efectivo el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. La rotunda oposición del Govern coincide con el manifiesto difundido por once entidades ecologistas y conservacionistas de Balears, que propugnan y reclaman «un litoral seguro y sostenible frente a la ocupación de embarcaciones a motor y la pasividad institucional». En Balears la presión en el litoral por el aumento incesante de embarcaciones de recreo demanda medidas de control. El Gobierno debe reconsiderar esta medida para las Islas, valorando que el Govern no autorizará esta actividad en los puertos de su competencia, en coherencia con una gestión ordenada y segura.