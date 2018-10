Jamal Khashoggi, periodista saudí desaparegut en circumstàncies encara per esclarir dins la fosca gargamella de l’ambaixada saudí a Istambul, va haver de sortir del seu país per poder fer periodisme amb una certa llibertat d’expressió. Així va començar a escriure a «The Washington Post» i a participar en debats televisius i acadèmics, assolint una projecció mediàtica que abans no tenia i, per aquest mateix motiu, es convertí, a ulls del règim d’Aràbia Saudí, en persona «non grata». La mort (per accident, per esquarterament...?) del periodista ha desembocat en un ressò mediàtic internacional que ha transcendit el fet mateix i ha plantejat una crisi política a nivell de relacions exteriors i comercials amb el règim d’Aràbia Saudí. I el nostre país no en queda exempt de la polèmica pel fet de tenir contractes milionaris amb els saudís per venda d’armament i flota nàutica.

El cas és molt greu, sense cap mena de dubte, i el posicionament de certs líders polítics a nivell mundial agreuja la qüestió i posa de manifest els interessos econòmics, els quals es situen per sobre de la preservació dels drets humans més fonamentals.

Ara bé, em deman si el cas Khashoggi no és més important que els milers de casos, silenciats cada dia pels mitjans, a molts altres països del món i pels quals no es generen crisis governamentals de la magnitud de la present. Resulta prou clar que s’apliquen vares de mesurar ben diferents.