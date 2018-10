Menorca és una selva

Dia 24 d’abril de 2018, es Parlament va aprovar per majoria una proposició no de llei des Partit Popular on s’instava sa creació d’un destacament propi de s’Unitat Militar d’Emergències (UME) a ses Balears. Fet que va provocar s’encabritada de Més per Mallorca i Més per Menorca -sí, aquell partit polític que és es mateix emperò té dos grups en es Parlament per poder xuclar el doble de subvencions des nostros doblers- i s’abstenció de Podem, ets altres que consideren a Arnaldo Otegi, condemnat per col·laboració amb ETA, un «hombre de paz»; però no poden sentir ni s’olor des nostros hèroes de s’UME.

Es passat 9 d’octubre, amb sa catàstrofe de Sant Llorenç tot van esser corregudes des Govern per sol·licitar s’intervenció de s’UME, que va desplaçar des de València un total de 130 efectius, 8 vehicles pesats, tres helicòpters, una embarcació, cans ensenyats per cercar i material divers. Per altra banda, també ha estat notícia (massa poc) sa Guàrdia Civil, concretament ets agents Sergio Manta i Nora Pérez per salvar sa vida a quatre membres d’una família a Sant Llorenç. I més coses que no sabem.

Una tragèdia que ben tranquil·lament haguera pogut passar a Menorca, on sa gent del camp fa molts d’anys que avisa des mal estat de ses síquies, canals i torrents, que per cosa són es passos d’aigua. Sense anar més enfora, fa qüestió de pocs anys una aigada en es barranc d’Algendar va desbordar es torrent, i es llocs més pròxims ho van perdre tot: fruita, verdura, lloc, bestiar… Però així i tot, s’Administració es va atrevir a multar un l’amo per fet net una síquia de dins es lloc. És es colmo que es multi an es que viuen de sa terra i encara se n’encuiden.

Fa dies, un amic del camp m’explicava que amb una aigada de fa vuit o nou anys a Son Salomó hi va haver tanques amb prop d’un metro d’aigua. És lo que es pagesos coneixen com es pas des deluví, que replega aigua de mig Son Salomó, part de Ses Truqueries, s’ajunta amb bona part de lo que replega de Sa Torre Vella, també s’hi afegeix un bon troç de Sa Torre Nova, Son Triay, part de Son Angladó i Es Rafal, Son Mascaró i tots ets hortals que troba pes Camí de ses Retxilleres abans d’arribar an es pont de sa Ronda Nord i acabar en es Pla de Sant Joan. ¿Som concients des desastre que hi podria haver a Ciutadella, si es troç de canal que va de sa Ronda Nord i desemboca en es Pla va brut com està ara?

Seria ben hora que ets ecologistes, GOB, Consell insular, Govern balear i companyia obrissin ets ulls i deixassin d’intentar convertir Menorca en una selva. Si es pas d’aigua està embussat, reventa i fa més maig. Que donin permís an es pagesos per menar nets torrents i canals, i que se n’encuidin (ells, es polítics) des que són públics. Abatzers, mates, càrritxs, ullastres... tot açò embussa es passos de s’aigua. No fa falta hormigonar perquè s’aigua corri millor, basta menar-ho net. Un desastre natural sempre pot passar, emperò ses conseqüències poden ser més devastadores si es té tot descuidat com ho tenim ara mateix.

Mig any després d’haver-se aprovat en es Parlament, es Govern de Francina Armengol encara no ha mogut un dit per sa creació des destacament balear de s’UME.

Avui dia 24, finalisa es plaç perquè es Govern tramiti davant es Ministeri de Defensa s’establiment d’una base a ses Balears. I encara més li hauria de caure sa cara de vergonya a Nel Martí, que no sabem on s’ha amagat, després d’arribar a amollar que «els militars de la UME no fan falta, vénen a fer por i a atemorir la població».

Sa qüestió és que a Sant Llorenç des Cardassar ningú va veure cap d’aquests polítics nacionalistes salvapàtries -devien estar «atemorits» per sa presència militar-, ni es dendelets d’Arran, que devien estar massa ocupats acossant turistes per Palma. Com sempre, a s’hora de sa veritat, ha estat sa Guàrdia Civil i es militars de s’UME es qui s’han esmitjat es llom per salvar vides balears.

Ja ho va dir Joan Benejam a Ciutadella Veia (1909): «Deluvís com es de l’any deu que’s va endur a la mar sa terra de tots es canals». Si no volem que un desastre com es de Sant Llorenç causi un mal major si un dia passa a Menorca, exigiguem an es Govern i Consell insular que deixin de fer es papalló, establesquin d’una vegada una base permanent de s’UME a ses nostres illes, i que facin net Menorca de sa selva en què l’han convertida.