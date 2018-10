Trobada de directius

Avui es celebra al Palau de Congressos de Palma el dissetè congrés de la Confederació Espanyola de Directius d’Empreses. Hi intervindran una amplia representació d’executius d’empreses que cotitzen a l’IBEX 35 en un programa on es vol reflexionar sobre el que està considerada la quarta revolució industrial. Digitalització, innovació, lideratge transformador, turisme, nous perfils professionals o la situació econòmica global. Temes d’actualitat que l’entitat que presideix Isidre Fainé, ha volgut incloure en una jornada intensa i amb ponents de primer nivell, que no resulta fàcil trobar en un mateix espai.



A Menorca fa dos anys vam tenir el privilegi de poder viure una jornada semblant, organitzat per la mateixa CEDE i amb la col·laboració del Cercle d’Economia de Menorca. El propi Fainé havia pres el compromís davant dels socis del Cercle d’organitzar-ho, en un esmorzar celebrat un any abans. Va ser una deferència cap a la nostra illa i segurament per l’amistat que l’uneix amb en Paco Tutzó, que la CEDE decidís fer una trobada aquí. Aleshores la situació econòmica era diferent i projectar-se cap al món, demanava ser valent. Per això es va voler transmetre confiança i parlar d’internacionalització, de creixement o dels clients del segle XXI. Tot i ser d’inscripció gratuïta, es va patir que no s’omplís del tot la sala de plens del Consell, per aquell caràcter conservador de veure-les venir, abans de fer el pas. Finalment, però, no hi va haver cap cadira buida i va ser un gran èxit. Avui serem uns quants els que repetirem a Palma la oportunitat.