Matices importantes

La vida está cargada de matices. Son pequeñas apreciaciones que distinguen una cosa de otra cuando ambas se parecen mucho, tanto que casi se tocan. Por eso existe gente que ya le viene bien intentar colarnos una cosa como si fuera la otra que tanto se parece pero que en realidad no tienen nada en común. Ante esto hay dos opciones, asumir lo que hay sin preguntarte nada o estar al loro para que no te la cuelen. Si no lo entiendes, te pongo un par de ejemplos.

El caos que nos ha tocado vivir a todos los menorquines estos días se ha debido a un desastre natural ante el que poco o nada podemos hacer. Que estamos de paso en este planeta con el beneplácito de la Madre Naturaleza es obvio y de tanto en tanto nos lo recuerda soltando algún tipo de desastre natural que nos recuerda lo frágiles que somos y, en realidad, quién manda.

El matiz, que no nos tiene que pasar por alto, es que las 56 horas sin electricidad no se deben a una causa natural. El ‘cap de fibló’ se cargó las torres de electricidad, si, aceptamos desastre natural, pero el exceso de horas sin luz fue por culpa humana. Leía estos días en las páginas del MENORCA, que en caso de haber tenido el cable activo gran parte del desastre se habría minimizado. Por ello, me gustaría, que tuvieras en cuenta amigo lector, el pequeño matiz.

Otro matiz que lleva unos días rondándome es el que se oyó en el último pleno del Ayuntamiento cuando, a pregunta del PP sobre la nula gestión del caso de las obras de Cala Llonga, la regidora correspondiente, negara la mayor. La edil vino a decir que no era verdad que no se hubiese hecho nada por los vecinos en estos meses, que habían estado escuchando los problemas que tenían.

Escuchar no quiere decir, para nada, solucionar. Una gestión que se centre más en escuchar que en gestionar y con ello solucionar, ni es gestión ni es nada, es una pantomima. Y más cuando ya van varios meses con una situación incomprensible. Es como si una persona, del mismo partido, por ejemplo, dice estar en contra del procés y luego presiona para rebajar condenas. Incoherente.

Alguien que invierte sus recursos en escuchar en lugar de solucionar, o que en varios meses de escuchar ha actuado más bien poco, deja mucho que desear. Pero claro, si a la pregunta de si has hecho algo la respondes convincentemente que sí, el matiz es todavía más importante. Si, has hecho algo, pero no ha servido de nada.

Como te decía, son solamente dos matices de muchos con los que nos encontramos en el día a día. Como el hecho de que nos encantan los buñuelos, pero no todos los buñuelos están buenos.