És veritat que la tecnologia trasllada progrés social i econòmic. Les Balears i Canàries són la tercera i quarta comunitats autònomes que més emprem internet al nostre país, després de Madrid i Catalunya, segons les últimes dades de l’Estudi General de Mitjans. Però es parla que la nostra és una generació de transició perquè fins que no passin uns quants anys, no sabrem quins hauran estat realment els beneficis i els costos de tant progrés tecnològic.



Francesc Torralba, professor universitari, filòsof i teòleg a la vegada, ho reflexionava en una de les taules rodones del congrés organitzat per la CEDE a Palma. Quan preguntava els seus alumnes si consideraven que el mòbil els havia fet persones més lliures o més esclaves, la majoria responien que més esclaves. De mica en mica anem convertint-nos en tecnodependents i ens passa com el peix i l’aigua, que el peix no sap que l’aigua és el seu mitjà per viure.

He vist que el programa del nou Innovem que es celebra demà as Mercadal i que impulsa amb molt de mèrit la nova Associació Innovem, porta aquesta reflexió en el seu ADN. Començarà la jornada amb una meditació i un dels seus plats forts serà la intervenció de Xavier Marcet, que precisament a l’entrevista que li feia ahir Lluís Vergés, deia que primer és la persona i després la tecnologia. Sempre he interioritzat la tecnologia com un mitjà, no com un fi malgrat que l’iPhone m’estigui recordant que en els darrers set dies, l’he fet servir gairebé catorze hores.