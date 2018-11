L'illa literària

Després de quatre anys de viure a Ciutadella, avui i demà gaudirem a Maó de la Fira del Llibre en Català. S’ha traslladat perquè les llibreries participants i les regidories de Cultura estan d’acord en que sigui itinerant.

Menorca és una illa de llibres. La Fira, carregada d’autors i d’obres de qualsevol disciplina, comptarà amb la presentació de nous volums, lectures, conta contes, espectacle teatral, conferencies i tallers. Avui i demà, omplirà el cor de la ciutat i -coses del criticar- també hi haurà detractors que la utilitzaran per fer demagògia política.

La promoció de la lectura, la difusió de la nostra llengua, del coneixement històric i literari mereixen i conflueixen un projecte compartit pel Consell Insular de Menorca com a organitzador i de les regidories dels ajuntaments com a col·laboradores. En un sentit més concret, la Fira es fixa en fomentar la lectura en català i donar a conèixer les darreres obres dels autors de Menorca. Promoure la publicació en tots els gèneres: poesia, narrativa, assaig... no hauria de merèixer cap dubte.

No m’imagin sense les paraules de Ponç Pons o Joan F. López Casasnovas, o na Maite Salord, o en Pau Faner, o sense esperar noves edicions d’Emili de Balanzó, per exemple.

En l’àmbit quotidià defensem la proximitat. Pròxims als autors, negocis propers perquè ens coneguin i facin seva la nostra aposta editorial, immediats per les activitats de foment de lectura. Felicitem la iniciativa.