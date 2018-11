Raro... raro... muy raro

Ver una a salvaje. Si la señora no tiene nada que ocultar, si todo ha sido hecho con luz y taquígrafos, a qué la toda poderosa dama del PP, dimite de todos los cargos, además de dejar el escaño, que conviene recordar, que no pertenece al partido si no a quien tiene el acta.

¿Acaso temía Cospedal que en esa entrega en diferido de audios saliera algo aún más escandaloso que lo que ya es de dominio público? Algo ‘gordo’ ha tenido que pasar para que después de que Cospedal decidiera dimitir de todo menos del acta de Diputada que la mantenía aforada, a las pocas horas va y dimite también de ese cargo. A veces «en el pecado se lleva la penitencia» ¡hombre! para estar tan satisfecha de haberse conocido y como siempre pasa «que no tengo nada que ocultar», pues señora mía, los efectos causados por los audios difundidos, se han mostrado demoledores ¿Si estaba usted tan en santidad, por qué no se ha llegado rodeada de leguleyos y de la prensa afín hasta el juzgado que le pille más cerca de su casa? Uy! Uy! Uy! Tengo a base de práctica el olfato sensible, bien entrenado y ahora mismo les digo que todo esto me huele mal, muy mal. Y a propósito ¿Qué hacía su señor marido entrando y saliendo de la Génova pepera y encima con un excomisario convencido que lo suyo es hurgar en los asuntos ajenos, a base de cobrar por ellos naturalmente?

Al son de esta vaina, tampoco vería raro que doña Soraya se marcase una batucada.