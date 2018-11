Guerra química

Si es que somos un chiste, en serio. Somos una caricatura de lo que quizás en alguna otra época fuimos. Un esperpento de convicciones, una broma de mal gusto. Un gazapo de algo que intuimos pero que para nada somos. Somos tontos y tontas, payasos y payasas, saltimbanquis y ‘saltimbancas’ o como puñetas se escriba para que no se enfaden los y las de inventarse las palabras y ‘los palabros’. Damos pena, así en general, sin querer especificar mucho, porque las sensibilidades están, valga la redundancia, sensibles.

Toda revolución tiene a sus héroes y heroínas caídos. Seres humanos especiales cuya existencia, por más que concluya de forma súbita en mitad del conflicto, pervivirá en la memoria popular, ensalzándose sus bonanzas y su capacidad de liderazgo. Son personas capaces de dar lo mejor de sí mismas por el bien de la causa sin importarles el precio. Hijos e hijas de la valentía que no le temen a nada ni a nadie. Y luego, también tienen su correspondiente ración de tontos de capirote. Y tontas de capirota, por lo de antes.

Es el caso del amigo Víctor López, quién hace unos días le pedía vía Twitter a sus compañeros de comparsa en lo de la independencia catalana, el Comité de Defensa de la República, la panda de maleantes, brazo ejecutor del procés, algo estrambótico. Evidentemente, en catalán, y para no desprestigiar la crudeza del espíritu guerrero que en él anida, sus ansias de batalla, su sed de venganza contra el Estado Español, reproduciré su tuit tal cual: «Si us plau, @CDRCatOficial, no tireu farina a les manifestacions, sóc celíac i ho he passat francament malament, busquem alternatives. #glutenfree».

Te juro que me acabo de volver a reír mientras lo escribía. Pero cómo se puede ser tan ñoñas. Pero en qué cabeza cabe hacer semejante petición tan cursi. ¿Cómo le hubiese ido a Europa si hace 100 años hubiésemos enviado escuadrones de Víctors a luchar contra Alemania? «Se vale disparar, pero está prohibido matar», dirían, mientras le lanzarían al enemigo puñados de purpurina y pétalos de flores, para matarlos de alergia. Atchim.

Por si fuera poco, otro usuario le contesta: «Collons Víctor! Així no es pot fer una revolució. Fes tasques de reraguarda!». No veas la pechada de reír que me he pegado, no a costa de su intolerancia, un tema que me tomo muy en serio, sino de su tontura.

¡Cómo van a lograr su objetivo si ellos mismos se lanzan ataques químicos contra sus propios soldados! La guerra sigue siendo un escenario desolador y aterrador. Y con gluten. #LlibertatPresosCeliacs