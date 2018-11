¿Justicia igual para todos?

Solo me puedo explicar desde mi bisoñez jurídica tras no acabar de comprender, cómo es posible que la Fiscalía y la Abogacía del Estado desde su condición de juristas, puedan ver los delitos en qué incurrieron los cabecillas del procés de manera tan diferente, que hasta me hace pensar que estamos refiriéndonos a delitos distintos, como si dijéramos un «huevo y una castaña».

Ya verán ustedes lo que llegará a desvirtuarse un sumario que en principio parece bastante claro, si no fuera por el interés y la fuerza de los distintos intervinientes que concurren, aunque lo que más me mantiene ull al bou es estar cierto que finalmente eso de que la ley es igual para todos puede acabar siendo algo parecido a una triste metáfora que no habrá por dónde cogerla. Menos mal que por lo menos esa insoportable figura jurídica del ‘ha prescrito’ no se va a poder utilizar. Pero no se preocupen, las verdades jurídicas en estando por medio los intereses políticos, se suelen tornar dúctiles, laxas, todo va en los tiempos en que nos ha tocado vivir. Imagínense el procés en plena dictadura de un tal Franco ¿qué sería sobre este tema lo que pudiéramos estar hablando?

Para un observador atento, lo del procés y el lenguaje que lo acompaña es por inédito muy llamativo, incluso para algunos, sin saber a qué papel quedarse, si pasivo o beligerante ante una situación que ignoramos por completo en qué grado puede afectarnos. Miren si no los ingleses, que ya no saben a ciencia cierta, si van o vienen, con la situación que se han creado. Para algunos, cualquiera de las dos cosas les resulta jodida.