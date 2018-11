El generador dels Clinton

Després del blackout de finals d’octubre, encara sobrevolen els fantasmes que es torni a repetir una situació com la viscuda. De fet, el risc és el mateix perquè els caps de fibló son imprevisibles i com que la meteorologia ens dona sorpreses contínuament, només cal esperar que aquesta loteria de la que tenim un talonari sencer, no ens toqui.



Però com serà la vida que parlant amb un amic que viu a Mallorca sobre el trist episodi amb els generadors a peu de carrer, em va recordar que l’any 1997, quan Bill Clinton i la seva esposa van venir de visita a Palma convidats pels Reis d’Espanya, van aparèixer uns grups electrògens, situats al voltant de l’hotel on la comitiva del president dels Estats Units s’allotjava. Sobtat de veure tot aquesta arsenal, com si anés a passar alguna cosa greu, va preguntar què hi feien aquells aparells al carrer i li van respondre que per motius de seguretat, s’havia decidit comptar amb aquest pla de contingència per evitar cap incident. En definitiva, aquesta era la imatge que projectàvem vint anys enrere al món, un país on la llum marxava, és a dir, un país on les infraestructures no eren modernes, un país més a prop del tercer món, com si diguéssim.



No se si l’episodi menorquí haurà alimentat de nou aquest fantasma de que a la península ibèrica, encara hi ha regions subdesenvolupades. El que està clar és que massa bé no haurà anat de cara als nostres interessos turístics, si més no.