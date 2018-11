Los quesos de Menorca son los mejores del mundo

Por «Es Diari», 5 de noviembre de 2018, pág. local 7, firmada la noticia por R.D, me entero que los quesos de Menorca consiguen nada más y nada menos que 14 medallas en Noruega. La verdad es que no me sorprende los éxitos internacionales de la quesería menorquina, y en esta ocasión lo han logrado en el prestigioso concurso de quesos World Cheese Awards.



Por si no les suena, permítanme que les diga que se trata del concurso de quesos probablemente más importante del mundo, que se celebró el primer fin de semana del presente mes de noviembre en Bergen (Noruega), siendo la participación abrumadora: 3.472 quesos de 41 países.



Y lo que ha demostrado que la calidad del queso menorquín está internacionalmente consolidada, es que en el concurso anterior, nuestros quesos lograron 10 distinciones, 5 de ellas fueron para Subaida de Alaior y este año, han conseguido también 5 medallas. Un éxito muy difícil de igualar.



Al igual que esos 14 quesos de cinco queserías menorquinas con denominación de origen Mahón-Menorca, que han conseguido 1 medalla cada uno. Uno curado de Subaida ha logrado la medalla de oro, así como una medalla de plata y tres de bronce, con un añejo y un semicurado. Coinga también ha conseguido por un queso curado una medalla de oro, además de dos bronces por un semicurado y un tierno. La finca de Son Vivas, vio premiado un queso añejo, un semi y un queso joven. Sa Canova consolida sus quesos con un Cala Blanc, que ya fue en un certamen anterior premiado con un oro, y un semi. Ambos han logrado el bronce. Hijos de J. Quintana, ha sido distinguido con un bronce por un queso curado.

El queso de Menorca ha demostrado una vez más su prestigiosa calidad, hasta ser sin duda todo un referente como zona productora de queso, y lo que para mí me resulta el mayor galardón, es que no se trata de una única quesería, si no de queserías en plural, es decir, varios productores cuyo vínculo en común es ser industriales del queso menorquín, cuyo nexo más singular de unión es la calidad consolidada internacionalmente del queso que elaboran. Un orgullo para la industria quesera de la Isla, y la admiración de los menorquines que fían en los laureados productos que ponen en sus mesas, sabedores de que están dando a su familia lo mejor entre lo mejor.

Personalmente me siento muy orgulloso por cuanto en mis escritos no son pocas las veces que he aconsejado consumir productos de Menorca por considerarlos de una calidad insuperable, pero también porque es una inteligente manera de coadyuvar en el sostenimiento del agro menorquín.

La vaca, la leche y el queso, son las señas de identidad de nuestros payeses, que forman parte de lo que luego consigue la industria quesera, dando a conocer a Menorca por todo el mundo, por algo muy distinto del atractivo turístico.

Vérselas en competición entre 3.472 quesos de todo el mundo, con más de 40 países participantes que fueron a Noruega con idénticas expectativas, es un éxito sin parangón entre la industria quesera, por eso, vea usted la oferta de quesos que vea a la venta, recuerde que los de Menorca son los mejores del mundo y los tiene usted al lado de su casa, lo que despeja cualquier duda a la hora de poner un queso en la mesa para la familia.