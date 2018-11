L'endorfina de l'amistat

Les endorfines formen part del nostre sistema, marquen el nivell de dolor o de plaer que experimentem en el cos, i actuen disminuint el mal com ho faria -per exemple- un medicament. Un estudi realitzat a la Universitat d’Oxford, diu que si mantenim un grup fidel d’amics, un circuit social constant, tenim grans possibilitats de reduir l’estrés. La interacció dispara emocions positives i produeix sensació de benestar. Tan senzill.

Duc una setmana carregada d’aquestes relacions. El meu aniversari ha propiciat trobades amb els amics més propers. Després, vàries col·laboracions associatives han desembocat amb una sèrie d’encontres amb d’altres entitats socials, que són la millor droga per una vida llarga i feliç. Malauradament, també aquests dies, les notícies s’han fet tràgiques i tristes amb la partida d’un fill d’uns amics, on desig que siguin totes les ànimes que els rodegen qui els afavoreixin la condolença. Després, la mort de la senyora d’un company, i d’altre, munta una festa on es fan visibles 20 anys d’estima. En resum, grans essències.

Per tot açò, avui aquesta columna et diu que tens la vida massa ocupada, que passes molt de temps davant la pantalla de l’ordinador i de les xarxes, que tens dependència del mòbil i d’altres aparells electrònics, i que et convé cultivar nous amics i cuidar més els qui tens.

Aristòtil ja ho deia: «La felicitat és, en bona part, gràcies a l’amistat que hi ha en el món». No te la perdis.