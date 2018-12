Vox populi

Quin serà l’impacte de Vox a les eleccions insulars i locals de Menorca? No ho sé, senyora, de veritat. Si no ho va veure venir el CIS... Tot i açò, aquí van tres factors a favor seu i tres factors en contra.

1. Sempre té una gran incidència la tendència nacional.

2. Vox té seguidors potencials on pescar. No són uns extraterrestres. Segur que algun familiar seu, veí, company de feina, botiguer habitual, defensa posicionaments propers a Vox. Aquest partit ara els ofereix una opció no marginal per abandonar l’abstenció o sortir de la massa heterogènia de votants del PP. L’efecte de la vacuna de la transició s’acaba. Les opinions properes a la ideologia associada al franquisme ja s’expressen públicament. La reticència a fer-ho, aquell pudor, s’esvaeix. Fins i tot s’edulcora en negre sobre blanc, des de plàcides experiències individuals, una dictadura que dos mesos abans d’expirar encara executava persones amb sang freda.

3. El debat polític a Menorca és reiteratiu, pesat i previsible. A la darrera dècada sempre es xerra del mateix i amb posicionaments idèntics, amb consignes inalterables, com si fos un insípid fil musical etern. Els partits nous que han buscat entrar a les institucions participant en aquest debat han fracassat. Vox és una altra cosa. Podemos, al cantó ideològic oposat, ja ho va fer el 2015.

4. A Menorca no es demonitza tant Junqueras ni s’abraça tant la bandera espanyola. Les posicions s’intueixen més moderades. Ho paga Més a les enquestes i Ciudadanos semblaria suficient per absorbir l’espanyolitat inflamada.

5. L’atur i la immigració no són aquí equiparables a Andalusia.

6. Vox pot tenir dificultats per adaptar el seu programa universal a la realitat de l’Illa. Necessita respostes per als temes autòctons.

El més preocupant, que ho és, no és que l’extrema dreta arribi a les institucions. És que les seves idees tenguin una presència tan important a la societat. Però açò no és nou. Sempre hi ha estat, tot i que latent, ocult, a l’ombra. Ara s’expressa a les urnes, és la veu del poble. Vox populi.