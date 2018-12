Missatge clau

La famosa multinacional sueca dels mobles ha donat al clau amb el seu anunci de Nadal. Un aparent concurs entre famílies per saber qui està més al dia del que passa a les xarxes socials, acaba per emocionar-nos quan les preguntes van adreçades a esbrinar el que sabem dels nostres pares, fills o germans i ningú n’encerta ni una. Un missatge potent i alhora il·lustratiu del segle XXI, que ens està aconsellant deixar de mirar les pantalletes per mirar-nos més als ulls i parlar de veritat.

Perquè com diu un dels protagonistes, les xarxes socials seguiran sempre allà però, en canvi, la nostra família no serà eterna. Jo afegiria que el pesat del cunyat potser sí, però això donaria per una columna a part. Veritablement, ens hem tornat bojos com a societat darrera la vanitat d’explicar què fem tot el dia i encara més, de la pèrdua de temps en esbrinar que fan els demès. El que va néixer per fer retrobaments amb gent que no veies des de la infància, s’ha convertit en onanisme pur. Sobretot, perquè com diuen els experts, quan alguna cosa que estàs emprant és gratuïta, tot indica que el producte ets tu. Per cert, avui és Santa Llúcia i quan érem petits, a l’escola ens portaven d’excursió a Barcelona per passejar pels vols de la Catedral a veure paradetes de pessebres. Passejant pel mercat de Nadal de Ciutadella dissabte passat em vaig adonar que aquí estem més enfocats a la decoració, les plantes i la gastronomia que no pas de Sant Joseps i Mare de Déus.