Para todos los públicos

Si tuviera que escribir una carta a un personaje mágico de la historia le pediría que para el año que entra los niños estén más presentes en el día a día de los adultos. Es decir, a lo largo del año en Menorca se hacen un montón de eventos, conferencias, talleres para unos pocos privilegiados sin hijos. Me gustaría que el año que viene, los organizadores de estos actos pensaran en un sistema de guarda para los pequeños, para que los padres tengan la oportunidad de asistir y que sus hijos les acompañen. Ese hecho en sí es enriquecedor, por varios motivos: salimos de la zona de confort, salimos de la rutina, les enseñamos inquietud, y ellos en la guarda tienen la oportunidad de relacionarse con otros niños. Por ejemplo es de agradecer que el Brunch de este año, prenavideño, hayan pensado en los niños, y que hubiera actividades para ellos, disfrutándo junto con sus padres en dos ambientes muy combinables.

Justamente en este evento se pudo escuchar inglés fuera de las aulas, de la escuela Kids & Us, una apuesta en escena desde el mismo momento que desembarcaron. Y es de recibo y gratificante poder escuchar inglés ¡y en teatro! en la calle. Familiarizarse con el idioma que estudian semanalmente.

2 los artistas de la isla deberían disponerse de un edificio con un alquiler social para poder encontrarlos y salir del margen de los regalos típicos. Por ejemplo, para el edificio de Correos que ya está en desuso estaría bien proponer un ‘Mercado Fuencarral’ como lo hubo en Madrid, para todo el año, contando con artistas de la isla que hacen cosas preciosas: desde ropita, y todo tipo de accesorios para el bebé, o niño. Repostería deliciosa, hasta trabajar la madera con gusto y diseño. Se daría más visibilidad a estos artistas que solo tienes la oportunidad escasa de conocer en eventos esporádicos.

Otro de los deseos es saber cuándo se podrán alquilar bicicletas eléctricas con sillas para portear niños, y monopatines eléctricos. Una manera importante de reducir la contaminación, y de practicar deporte. Por pedir que no quede.

Me gustaría acabar con un comentario sobre lo que está pasando en Siria y en la frontera de México con Estados Unidos. Que acabe ya esta locura. No llego a entender cuánto desalmado hay por el mundo para dejar sin derechos a estas personas, que luchan por un futuro mejor. ¿Por qué complicamos tanto las relaciones humanas? Si todos tenemos un mismo fin, la muerte. ¿Por qué no aprovechamos la vida al máximo en sentir, en amar, en compartir, en llegar a soluciones y no en crear problemas?