Desdoblament, ja!

Mentre polítics de s’equip de govern des Consell insular discutien entre ells, escenificant una nova versió d’«El Hundimiento» dins es búnquer de sa Plaça Biosfera, Menorca es cobrava sa quinta víctima mortal d’enguany a ses nostres carreteres -si és que se’ls hi pot dir carreteres-. És ver que aquest desafortunat accident ha succeït a sa carretera de Fornells a Mahó, però açò no lleva que es tracti d’una víctima més a ses insegures i perilloses carreteres de Menorca, i que aquesta pobra dona podríem ser qualsevol de noltros. Perquè per molt que es vulgui amagar diguent que s’homo va perdre es control des cotxo, ¿haguera pogut passar aquest accident frontal a una carretera desdoblada? ja coneixen vostès sa resposta.

Però abans d’entrar de ple amb sa ditxosa carretera, val la pena comentar ses dues darreres ocurrències d’AENA. Primera, s’organisació d’un cicle de concerts per part de bandes de música locals el 2019 a s’Aeroport de Menorca. Sa segona, AENA gastarà 423.000 euros en sa construcció d’una sala VIP a s’aeroport. Hem de recordar que AENA és una empresa pública (51 per cent des seu capital), per tant, sa broma la pagarem noltros. Açò sí, no hi ha doblers per millorar sa comunicació aèria de Menorca, ni tampoc per desdoblar sa carretera general.

Sa carretera general s’ha convertit en es mirall de ses polítiques des Consell d’aquests quatre anys d’un nefast Pacte de ‘progrés’ que, precisament, no ha servit per progressar sinó per anar cap enrera com es crancs. En resum, sa política ha estat sa des ‘no’ a tot (carretera amb obres aturades durant quatre anys) i sa de destruir lo que el PP havia fet (rotondes a nivell a l’Argentina i Rafal Rubí), encara que fos bo per sa seguretat vial des menorquins, o inclús en contra dets informes -un darrera s’altre- des tècnics especialistes en sa matèria. Sí, ets especialistes; no es lobbys minoritaris que no atenen a paràmetres de seguretat sinó ideològics, i que només surten a manifestar-se «per Menorca» quan governa el PP, i quan comanden es seus s’enfonyen.

Vagi per davant que mai he estat partidari des projecte de rotondes que el PP es va treure de dins sa mànega després d’haver guanyat ses eleccions amb majoria absoluta i haver promès es desdoblament de sa carretera general (one more time). Una gran decepció que es populars van pagar car a ses eleccions de 2015. Ara bé, lo que no pot ser és que mos diguin que no hi ha doblers per desdoblar sa carretera, però sí n’hi hagi per esfondrar es ponts de l’Argentina i Rafal Rubí que mos costaria més de 1.200.000 euros. ¡Només sa demolició! Per altra banda, amics del GOB i de Martí i Bella, m’estim molt es patrimoni de Menorca, però encara més sa meua vida, sa des meus familiars i sa des meus amics. S’excusa de demolir es pont de Rafal Rubí per una naveta que fins fa dos dies estava tapada d’ullastres i molts ni sabien que era allà… me sap greu però com diuen en castellà no cuela. De fet, es comenta que ara que està a la vista es jaciment serà més visitat que mai.

Té raó el PP amb que a Podem han obert ets ulls molt tard (as cap de quasi quatre anys), però més val tard que mai. Es populars no s’haurien de passar de frenada amb Podem, ja que en ses seues mans està aturar una demolició que mos costaria 1.200.000 euros an es menorquins.

Per altra banda, hi ha que recordar al PP que es seu projecte de ses rotondes tampoc era es projecte majoritari des menorquins, ni inclús es des seu propi des programa electoral, que era es desdoblament, pes qui van votar es menorquins per majoria absoluta el 2011. Encara que entenc s’estratègia d’oferir un acord de consens an es qui durant quatre anys han passat olímpicament de sa seguretat des menorquins, el PP torna a tropissar amb sa mateixa pedra: no pot renunciar una vegada més an es projecte des desdoblament de sa carretera (així com van fer el 2011 en contra de lo promès an es votants).

És hora de rallar clar i deixar-mos de romanços: senyors des Consell insular, acabin ses obres de l’Argentina i Rafal Rubí com aconsellen es tècnics, i desdoblin sa carretera general. Es desdoblament no es pot convertir en s’històrica promesa incomplerta pes polítics com sa peatonalisació de sa Plaça des Born a Ciutadella.

¿Per què es va poder fer un desdoblament a ses rondes de Ciutadella i Mahó i no es pot fer a sa carretera general?

¿Per què PSOE i PSM van construir ses rotondes més grosses de Menorca, com sa de Ferreries, o un túnel dins un ANEI, i ara no poden acabar dues rotondes a nivell ja construïdes?

¿Per què calla el GOB a Mallorca, on PSOE i PSM han fet construït carreteres desdoblades per major seguretat des mallorquins?

No mos podem permetre ni una víctima més a ses carreteres de Menorca. És hora que tots es partits arraconin ses diferències, deixin de banda ses pressions des lobbys minoritaris, i arribin a un gran pacte pes desdoblament de sa carretera general. Ja no valen més excuses de mal pagador. Desdoblament JA!