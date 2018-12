La Xina s’ha convertit en el mercat de les grans oportunitats turístiques i la Fundació Foment de Turisme, no vol ser menys. És veritat que existeix un potencial estratosfèric de ciutadans del Sol Naixent a qui tirar la canya perquè vinguin a veure una posta de sol a Favàritx, però això no és garantia de res. Tradicionalment ha estat un viatger motivat per les compres, especialment, les de luxe, de les que nosaltres, d’entrada, quedem descartats. Darrerament es diu que ha començat a canviar, amb un perfil de turista cosmopolita, tecnològicament hiperconectat i molt independent, que busca autèntiques experiències locals.

Tampoc sé si aquí som garantia d’una excel·lent cobertura encara que si els oferim un bon oliaigo amb figues, igual els convencem. L’avantatge és que viatgen sobretot durant l’Any Nou xinés, entre finals de gener i principis de febrer, un període sense activitat turística a Menorca i per tant, punt a favor encara que una debilitat perquè és quan el paisatge queda més castigat per la meteorologia.

Pel que he pogut llegir, l’aposta pel turisme xinés hauria de ser a mig i llarg termini, amb una inversió molt forta per la gran competència de la resta de destins que es breguen per captar xinesos i perquè som davant un país d’una mida semblant a un continent on un a flor no fa estiu. En fi, que estirar-los fins aquí dona la sensació que no serà tant fàcil com la pesca d’arrossegament, que només tirar la xarxa sempre cau alguna cosa. Valdrà la pena l’esforç?