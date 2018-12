El carril exterior

Les rotondes són estructures senzilles i abundants. Molta gent les usa. Malgrat açò, hi ha moltes persones que no les utilitzen bé. És a dir, ocupen els carrils que no corresponen per a cada maniobra, fet que provoca botzinades, insults, frenades i algun accident lleu. Les directrius de la DGT tenen poca complexitat, són assumibles per a un nivell intel·lectual estàndard, de muntatge de moble d’Ikea sense autolesió, amb una lectura que no supera la durada de fer una truita. Una de les instruccions que més es desconeixen, almanco que més s’ignoren (tot i que no tant com l’ús dels intermitents), és que sempre s’ha de sortir de la rotonda pel carril exterior. Fins i tot, abans que sortir des del carril interior, és preferible fer la volta sencera. Segons aquesta instrucció, el govern del Consell ho hauria fet bé a la seva particular rotonda de rotondes de la carretera general. Com que no troba una posició òptima legal de sortida cap allà on vol anar, opta per seguir fent voltes. Però clar, ja n’acumula unes quantes. I si un conductor es dedica a fer voltes a una rotonda, consumeix energia, temps i paciència aliena.

Serà legal, però també desconcertant. La confusió dels altres conductors ha augmentat quan el cotxe ha posat els quatre intermitents d’emergència, sense que es pugui intuir cap a on anirà finalment. Es complica més encara la cosa si els tres ocupants no estan d’acord pel que fa a la direcció a escollir. El que seu darrere exclama que millor tirar endavant, el copilot (fins als nassos ja) es mossega la llengua per no discutir penedit de no haver proposat el mateix quan era el moment, i qui mena insisteix que han de girar a l’esquerra, que era la ruta inicial, per poc que es pugui. Ningú vol baixar del cotxe, i volten per veure com sortir pel carril exterior. Es comencen a enfadar, saben que fan tard, no resolen on és millor anar i, amb tanta volta, hi ha qui ja es mareja. Per cert, donar massa voltes a