Cuando llegamos a una encrucijada nos preguntamos qué camino tomar. Decidirse es definirse. Nos enfrentamos a un dilema que presenta múltiples caras o situaciones: construir o destruir; avanzar unidos o separados; poner barreras o derribarlas; afrontar los problemas o negarlos y esconder la cabeza debajo del ala.



La desorientación invita a extremismos de todo tipo. Se trata de simplificar, reducir, negar la realidad compleja porque no sabemos qué hacer con ella. Nos sentimos perdidos. La abundancia y el exceso causan estragos. El niño mimado, sobreprotegido, cree que el mundo gira alrededor suyo e ignora las necesidades ajenas. Los demás no existen más que para satisfacer sus ocurrencias o caprichos. Muchos piensan: seamos radicales y procuremos explicarlo todo con un par de ideas. Hagamos encajar la realidad en nuestros esquemas. Es más sencilla una vida esquemática. Vivamos culpando a los demás y sin pensar. Estamos demasiado asustados para abrir la mente.



José María Múgica, socialista hijo de Fernando Múgica, que fue asesinado por ETA, le ha escrito una carta a Pedro Sánchez que publica «El País». Será inútil pero es una bella carta. En ella dice que es preferible perder las elecciones que perder el alma. O los principios. O la vergüenza. Sembrar odio da frutos muy amargos. Hay demasiados mensajes que ya están infectados por el virus mortal de la rabia. Puede que no todo esté perdido. Ojalá vivamos una feliz Navidad.