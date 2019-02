Content de veure que al MWC d’aquest any hi ha hagut representació de tres start ups i una empresa menorquina. El que fins ara coneixíem com Mobile Congress, però que ja no podem anomenar així perquè ha transcendit de la telefonia, és un dels aparadors actuals més potents en tecnologia i saber que en alguns estands s’hi xerra menorquí, és per estar orgullosos però sobretot, per veure el futur amb més optimisme. Com a illa tenim la taxa més baixa d’emprenedors de les Illes Balears, dos o tres punts per sota la mitja, segons dades d’ISBA, i aquest factor no el podem passar per alt. Cal seguir estalonant al teixit TIC com s’està fent des del Centre Bit i preocupar-nos perquè el talent que marxa de la nostra illa, pugui tornar o si més no, pugui treballar des d’on sigui, per ajudar a millorar les empreses menorquines.

Tant hi ha d’aquí allà com d’allà a aquí. Les persones més joves han de creure a poder-se llaurar un futur sempre millor que no sigui de poc valor afegit. Precisament aquests dies he tingut al meu nebot treballant pel MWC, fent de xòfer per encàrrec d’una companyia d’uns executius xinesos amunt i avall per Barcelona, amb un vehicle d’alta gama. Ell estudia a la universitat i la celebració d’un congrés d’aquestes característiques li ha donat l’oportunitat de treure’s uns diners. Però la feina no ha estat cap regal, jornada de dotze hores i dinars de carmanyola mentre esperava que els clients acabessin de dinar al millor restaurant de la ciutat.