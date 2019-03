Indigesta electoral

Seguramente no lo sabrás, pero soy el presidente del club de fans de la región catalano-valenciano-balear de la Foca Monje, un cargo al que accedí hace cuatro años tras jurar fidelidad a la promoción, devoción, cuidado y expansión de los quehaceres que tiene este simpático animal. No está remunerado, evidentemente, lo hago por convicción y no por obligación, a pesar de la gran cantidad de dolores de cabeza que conlleva. Se hace difícil gestionar a tropecientos afiliados y afiliadas, y el cargo exige dar lo mejor de uno mismo. Y estoy bien jodido.

Mi mandato, que se ha caracterizado por la tolerancia, la inversión y el desarrollo, la innovación y el activismo, ha llegado a su fin y toca dar el relevo para que sea otro u otra quien lidere la lucha. Tenía pensado convocar elecciones para abril o mayo y dar así un tiempo prudencial a todos los candidatos que sé que quieren acceder al cargo a hacer su campaña, exponer sus intenciones y defender su programa electoral. Estaba todo pensado y, de hecho, ya había empezado a preparar mi salida con un acto. Tenía un quilo de pastas de carne picada de La Balear y horchata de El Turronero encargados para la correspondiente junta. Un lujazo, oye.

La junta que presido –y que ha sufrido algunos cambios desde que se destapó que uno de los integrantes pasaba como dietas de trabajo sus constantes visitas al McDonalds y que otro despilfarraba el dinero de formación y proyectos en comprar Rascas de la Once- me ha comunicado que debemos aplazar la votación, posponerla a otro momento en el que el calendario electoral no esté tan cargado. Tienen miedo de que tanta votación –elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales- cause una indigestión que se refleje en una hipotética baja o escasa participación.

Aunque siento que mi tiempo al frente de esta entidad ya ha terminado, me debo al cargo y a la responsabilidad que conlleva y estoy dispuesto a aguantar hasta que el panorama electoral esté más calmado. Por mucho que la imparcial, nada manipulada, 100 por cien verídica encuesta del CIS de Tezanos dé unos resultados, no quiero que mi convocatoria ni la figura de las Focas Monjes sean las causantes de la baja participación en cualquiera de las otras elecciones o de que se confunda el personal y los resultados poco o nada se parezcan luego a los que refleja el CIS. Imagina la decepción luego.

Mi marcha no será traumática, aunque será progresiva ya que tengo previstas diferentes reuniones con líderes internacionales como mi homóloga en el Club de Fans de las Tartas con Queso, su primo que ejerce de presidente de la Asociación de Calçots en el Polo Norte y un señor que se autoproclama presidente de no sé qué república que no existe, idiota. Y también escribiré un libro, «Manual de resistencia... de la Foca Monje».