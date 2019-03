Perjudicats

He començat a patir el que significa tenir uns okupes en una comunitat de propietaris i és per estirar-se el cabells. Van entrar sigil·losament al dúplex de tres habitacions i tres banys del mateix bloc on tinc un pis llogat.



Per tal d’evitar el desnonament exprés de 48 hores que empara la llei, no van fer-se notar fins passat el termini, filmant com havien canviat el pany i encomanant unes pizzes per tal de tenir tiquets de compra que avalessin el temps que hi duien. Quan la policia va voler fer-los fora després de la denuncia del seu propietari, van exhibir la filmació, el tiquet de les pizzes i un nadó entre els braços per tal de blindar la seva expulsió entre mofes i insults afegits.



La companyia de llum va voler tallar-los el subministrament il·legal que havien comès al comptador però tampoc van poder actuar perquè hi havia la criatura. Posteriorment, es va intentar negociar amb els okupes per oferir-los un habitatge social però van rebutjar-lo.



L’administrador de la finca va comentar en una reunió que si tot va bé, els haurem d’aguantar a la comunitat entre quatre o cinc mesos fins que un jutge no ordeni fer-los fora i aconsellen no anar per la via penal perquè el tema es podria allargar un any.



La darrera cosa de la que m’han informat és que l’okupa que hi viu, ofereix per internet la seva plaça a l’habitatge a canvi de dos mil euros a qualsevol altre que vulgui venir a ocupar-lo. Màfia pura.