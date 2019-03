Como en una propaganda dental

Me recuerda el anuncio de un cepillo dental junto a un tubo de pasta dentífrica; parece que esté anunciando una clínica dental.

En Sanlúcar de Barrameda hay una calle con un enorme anuncio luminoso de una prótesis dental que mientras va pasando la gente, para llamar la atención de tanto en vez se ilumina. A este hombre le pasa algo parecido nada más ver una cámara de televisión.

Ahora cree que ha encontrado la piedra filosofal con el tema de que Pedro Sánchez ha estado vendiendo España a los independentistas y se auto otorga la exclusiva de repartir los carnets de españoles honrados. Naturalmente nada que ver con aquellos otros que en su honradez y su valentía murieron luchando contra un dictador golpista. Estos ¿qué eran? No me lo diga, déjeme que lo adivine. Qué lástima que tenga usted tan encorsetada y limitada la imaginación, y no se dé cuenta que esa cantinela de que Sánchez está vendiendo España ya cansa por repetitiva. Será que cree que la ciudadanía es tonta de hacérselo mirar, déjese de descalificaciones y presente propuestas propias si quiere llegar a ser un verdadero estadista y no lo haga adornándose con el chascarrillo, propio del feriante del mercadillo de pueblo. Fíjese que el «y tú más» consiguió hartar al votante, que buscó en otros partidos la razón de dar su voto por no decir su confianza.

La cansina sonrisa de enseñar siempre los dientes para añadir después lo de «el felón» de Sánchez, no le van a llevar a la Moncloa.