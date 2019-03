Tenia pensat escriure aquesta columna d’avui sobre un altre tema, concretament sobre la precarietat de les condicions en què els residents a Menorca hem de viatjar via aèria amb Barcelona, a mercè com esteim d’una companyia (llegeixi’s Vueling) que fa amb els preus, la tria de seients i els tancaments de vols amb overbooking el que li dóna la real gana! Ben indignant! Però no parlaré d’això, perquè aquest matí he rebut una telefonada del director del diari anunciant-me que, com a candidata que sóc a l’alcaldia d’Alaior, hauria d’interrompre, per política interna del MENORCA, les meves col·laboracions al rotatiu (com la resta de persones que han de conformar llistes) fins després de les eleccions del 26 de maig. Per tant, aquesta és una columna de comiat temporal, un «fins després», si m’ho permeteu.

Us he de dir que m’agrada tenir l’hàbit de l’escriptura setmanal. Fa molts anys que ho faig. Em resulta sempre una oxigenació mental i cognitiva. I m’agrada que voltros, benvolguts, escolteu, si més no, el que hi aboco, tant pel que fa a opinió com a l’espai de cultura. Ho trobaré a faltar.

L’aturada posa de manifest que la campanya electoral, encara que no oficial, ja ha començat i, en un moment on més es volen fer sentir les opinions dels que ens hem engrescat en alguna llista, el diari deixa de ser un altaveu que aculli aquestes manifestacions. Si és pel bé de l’objectivitat i la informació no esbiaixada, benvinguda sigui aquesta aturada...

Des d’aquesta posició que ara he de desenvolupar, desitjo que tinguem una campanya neta, respectuosa, constructiva i, sobretot, que engresqui a les persones de ca nostra a exercir la democràcia -aquest dret tan valuós i escàs arreu del món- i anar a votar. Si això succeeix, tots haurem guanyat la cursa dels processos electorals que ens vénen. Endavant i encert!!!