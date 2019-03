¡Europa, Europa!

22-III-19 Viernes

Desempolvando viejos libros cae en mis manos el primero que publiqué, «Episodios insulares» (Edit. Menorca 1993) y, hojeándolo, doy con una de mis crónicas viajeras en «Es Diari», agosto de 1975, bajo el título «Crónica de un viaje a la putrefacta Europa», en la que ironizaba sobre el tratamiento institucional que se le daba en nuestro país, inmerso en los estertores del franquismo, a los asuntos europeos. «Que se metan Europa donde les quepa» acababa de proclamar un gerifalte balear del Régimen, indignado por las protestas en calles y plazas europeas por la incesante y contundente represión franquista.

Sin embargo, Europa era nuestra meta, fue nuestra salvación, y ahora corre un peligro cierto de disgregación. Dice Emma Bonino, la excomisaria europea, que las próximas elecciones europeas serán un acontecimiento clave ya que la elección es entre disgregación y más cohesión, entre una Europa abierta y otra cerrada... Y es que en esta ocasión no se trata ya de un choque entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y ultranacionalistas, entre una Europa abierta y otra autárquica, en la que no valen ni los acuerdos comerciales, y puede producirse un cambio radical que aboque a su destrucción...

23-III-19 Sábado

Los prunus del jardín lucen ya todo su esplendor de blancos y cárdenos mientras el níspero muestra ya a las claras su embarazo pionero. El viejo Allen, que ya no puede disfrutar del anual espectáculo pictórico-floral, husmea como si nada hubiera cambiado. Creo que aún ve mi bulto moverse pero no lo puedo asegurar, me paso el día echándole gotas en los ojos. Por lo menos no choca contra los obstáculos, su memoria espacial debe de ser portentosa. Y su memoria costumbrista, no digamos: interrumpe mi sopor de telediario para mandarme a la cama, a nuestra siesta conjunta; allí me propicia los lametazos de rigor en la punta de mi nariz y se echa a mi lado. A veces ronca, como su amo (eso lo dice Ella en su permanente campaña de desprestigio)... Bueno, solo quería decir que la primavera está aquí.

24-III-19 Domingo

«Érase una vez un circo», comenta el informado y clarividente Enric Juliana en «La Vanguardia». Se refiere al espectáculo de la política nacional, a la ausencia de los grandes debates sobre las pensiones, Europa, la deuda pública, la falta de expectativas de los jóvenes... En lugar de ello, afirma el periodista catalán desde su atalaya madrileña, solo concitan la atención de los focos las idas y venidas de un lazo simbólico y la ocurrencia de un orate de poner una pistola en la sobaquera de los españoles...

Por su parte, Jordi Évole se refiere también en «La Vanguardia» al inefable Quim Torra mediante otra ingeniosa metáfora, la del viejo ilusionista a quien, en su postrera función se le ven todos los trucos y acaba configurando una estampa patética. El mago devaluado intenta repetir las viejas artimañas, pero ya no cuelan...

25-III-19 Lunes

«Trump exonerado: según el fiscal Mueller no ha habido colusión con Rusia». Es la noticia del día...

«Ahora el presidente irá a la guerra» (¿más todavía?), augura hoy Steve Bannon, exasesor de Trump y profeta del populismo de derechas que nos invade, en una entrevista en «El País» en la que afirma que, una vez conseguido que Cs y el PP hablen como Vox, ya «han colocado el producto», y deja muy clara la Europa que promueve: «La alternativa es una Europa de naciones, donde cada país gestionará sus problemas y le dará las soluciones adecuadas (sic). Las decisiones las tomará la gente en España y no una panda de demócratas en Bruselas»... O sea, pienso aterrado, decidirán toreros, tertulianos y periodistas hooligans, militares y demás feligreses acríticos que invaden las listas electorales. Por cierto, solo falta algún obispo...

26-III-10 Martes

Resuelto el misterio doméstico. Llevábamos días oyendo de vez en cuando unas extrañas voces en el pasillo de los dormitorios. Unas exclamaciones ininteligibles, cortas pero rotundas que confieso llegaron a erizarme el vello, poniendo en cuestión mi carácter de agnóstico en fenómenos paranormales.

- Será el viento -nos decíamos con prevención peliculera-, recuerda que la casa tiene una cámara de aire.

- Ah, sí, claro -nos respondíamos uno al otro nada convencidos.

- ¡Lo tengo! -exclama mi santa-, eran voces, pero de un karaoke de juguete que nuestra nieta había dejado conectado...

- ¿Seguro que no era el eufórico Trump?, ¿O Steve Bannon «colocando el producto»?, ¿Abascal?, ¿Mourinho?...

27-III-19 Miércoles

Más munición para la política de las emociones que preside la actualidad, con la desafortunada carta del presidente de Méjico sobre las hazañas bélicas de Hernán Cortés en aquellas tierras. La reacción en el palenque electoral es la prevista: a ver quien la tiene más grande (la bandera, claro)... ¡Europaaaaaaaa!