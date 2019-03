De quin color és el llaç groc?

La guerra del llaç groc demostra un cop més la irresponsabilitat dels polítics, dels qui l’exhibeixen i dels que el volen esborrar de l’espai públic. Uns i altres, els partits de dreta i els independentistes, creuen que la polèmica els beneficia electoralment. Els primers per l’atac sistemàtic, la posició dura contra els que han promogut «el cop d’estat». Torra i els seus seguidors perquè encara dedueixen que com més atacs rebin més llarga serà la cursa i més temps estarà encesa la flama de la república. Tots dos posen metzina on caldria regar amb aigua fresca.

I un altre cop es torna a fer política fent servir els jutjats. L’exigència d’aplicar de forma absoluta el maremàgnum de lleis i normes, forçar la interpretació judicial de totes les mesures de control, redueix l’espai per a la convivència. L’imperi de la llei a vegades pot fer créixer l’imperi i deixar arraconats els valors de la justícia.

La Junta Electoral de Barcelona prohibeix que els periodistes de TV3 puguin dir «presos polítics» o «exiliats» quan es refereixen als polítics del judici del Procés. Ha pres la decisió per una reclamació de Cs, que ja havia demanat a Rajoy que l’aplicació del 155 inclogués la intervenció de la televisió pública catalana.

És evident que el judici del Procés no resoldrà el conflicte català. Una sentència raonada i proporcionada, neta dels prejudicis i estratègies polítiques, pot servir per no encendre més les flames. És un repte i una oportunitat pel jutge Manuel Marchena de recuperar la credibilitat perduda, la pròpia i la de la institució. Però la irresponsabilitat dels polítics no ajuda a avançar cap a una solució. Mentre els tres partits de la dreta han decidit posar el perill que representen els independentistes per a la unitat d’Espanya en el centre de la diana, el PSOE optar per silenciar el problema. Com si el silenci el fes desaparèixer.

I una pregunta: si el 28-A molts de catalans voten amb un llaç groc prohibit, haurà d’intervenir la policia perquè se’l treguin? O no se’ls ha de deixar votar? Quants policies i mossos faran falta perquè es compleixi la llei?