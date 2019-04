De lo castrense a lo político

No guardo memorias de otro partido político a excepción de Vox que, para presentarse a las urnas haya reunido nada más y nada menos que a cuatro generales retirados, parece incluso que podrían ser cinco, que encabezarán la lista de Vox al Congreso por Castellón, Alicante y Cádiz y al Ayuntamiento de Palma, lo que resulta llamativo. Del otro general, aún no sé dónde será ubicado. En mi opinión el pasado profesional salvo en casos puntuales, no debería guardar ninguna relación de causa-efecto. En este caso una cosa es la trayectoria castrense y otra el servicio a la ciudadanía desde su puesto como político.

Dicho esto, confieso que he reunido la curiosidad suficiente para preguntarme por qué estos militares no han buscado partidos diferentes, y sí parece que se hayan puesto de común acuerdo como los de Fuenteovejuna todos a una para figurar en política en un partido de corte de derechas tan radical: Alberto Asarta encabezará la lista por Castellón, Manuel Mestre cabeza de lista por Alicante, Agustín Rosety encabeza la lista por Cádiz y Fulgencio Coll para intentar ser alcalde de Palma, destinos más tranquilos sin duda que aquellos otros que como el general Asarta Cuevas le llevaron al Líbano donde fue el único militar español que mandó la ONU al frente de 12.000 cascos azules. Ostenta la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, pero ya les digo que una cosa es la vida que han llevado hasta ahora y la que les espera como políticos. Ya verán que no es nada sencilla ni fácil y encima aquí no se dan grandes cruces. Porque al político rara vez se le reconocen los méritos demostrados.