Soy muy fan de los ruidos blancos. ¿Qué son? Se lo explicaré con algunos ejemplos. Cuando usted pone la lavadora, la secadora, o el secador de cabello ese ruido se le suele llamar blanco. Es un ruido sordo continuo. Pues a mí ese ruido me concentra a la hora de trabajar, o me sirve para centrarme en una tarea. Igual que a un bebé para dormirse. Mis hijos fueron en varios momentos determinados de ruidos blancos. El famoso extractor de la cocina. Había amigas que me contaban que tenían que poner la aspiradora para que su bebé entrara en una zona zen y se pudiera dormir. Ahora mismo estoy escribiendo esta columna con la secadora de la ropa en marcha. Motivo por el cual me he lanzado a escribir, y encima me ha inspirado. También existen aplicaciones al respecto. Unas con sonidos gratuitos y otras que se han de pagar. En mi época universitaria a estos ruidos los trabajábamos con el nombre de «estampa sonora». Te ibas con la grabadora a registrar un sonido: las olas del mar, tirar de la cadena del váter,... y después hacías un texto sin desvelar el ruido hasta que el escuchante lo acertaba.

Un ruido blanco consiste en un ruido constante que impide que otros sonidos y ruidos invadan nuestra percepción auditiva. Este sonido integra todo el espectro de frecuencias sonoras existentes, de forma armónica y sin que haya frecuencias que destaquen por encima de otras. Como resultado, obtenemos un ruido calmante que es la mezcla perfecta de todos los sonidos que existen.

Es una de mis manías. Como ponerme el calefactor o el convector ese ruido constante es mi concentración, y para mis hijos es el sueño profundo. Ya no solo por el calor sino por el ruido. Les calma.

El ruido blanco camufla el resto de sonidos y ruidos con los que convivimos día a día. Y en parte también los pensamientos que tienes en la cabeza. Escuchar un ruido blanco te asegura concentrarte, calmarte y en el mejor de los casos dormir y descansar como hacen los bebés.

Es curioso que escribir ‘sonido blanco’ en un buscador de internet te pone como resultado que está dirigido a los bebés y los estudiantes. Como los beneficios de escucharlos.

Es lo que me hace tener ‘plena atención’ cuando escucho un sonido blanco. ¿Ha pensado cuál es el suyo? ¿O no le gustan? ¿Lo ha utilizado con un bebé?

Benditos ruidos blancos cuando un bebé no para de llorar porque quiere dormirse y no encuentra la forma. Los electrodomésticos del hogar hacen su trabajo de niñera. Los creativos de publicidad deberían de añadirlo al producto en sí, «fantástico electrodoméstico que además genera un maravilloso sonido blanco envolvente: le concentrará o le dejará frito en el sofá», quizás les sirviera para alcanzar un mayor volumen de ventas.

@sernariadna