El PSOE de Pedro Sánchez ha presentat l’eslògan per a la companya del 28 d’abril: «Fes que passi». La portaveu, Isabel Celaá, fou l’encarregada de mostrar-lo i afegí: «És de Titànic, i és preciós!».

La mofa electoral fa uns anys que ja es present en tots els partits polítics, així que el Partit Popular no va trigar massa hores a respondre amb un vídeo ridícul publicat a les xarxes socials. Els dretans, posen en una de les escenes més famoses del film al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fent el paper de Leonardo Di Caprio, acompanyat del president català, Quim Torra, com a Kate Winslet, a la proa del barco. També hi afegeixen el moment que s’enfonsa i asseguren que així és com el PSOE veu Espanya, mentre sona la música de l’orquestra.

La relació entre ètica i política, de sempre, ha inspirat a filòsofs i pensadors. Allò de la dona del César, que a més de ser honrada, ho ha de semblar, també s’hauria de dur a l’acció quotidiana. Les formes, validen i donen sentit a l’acció política. Ara per ara, els memes, els acudits flacs, o els missatges ofensius posen l’epicentre del debat públic. Quan em passen pel davant, no puc deixar de pensar que tenen molt a veure amb les febleses i els defectes d’una societat poc cívica.

Certament, hi ha mofes que són de mal estil. El comportament i la manera de fer correctes, al cap i a la fi, són les bases més sòlides que donen el sentit de la vida.

Compte, que riu bé qui riu el darrer.