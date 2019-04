Cartells electorals: primera part

Els anacrònics cartells electorals ja embruten els carrers de l’Illa amb missatges que volen ser creatius i no deixen de ser ambigus. «Haz que pase» del PSOE pretén ser un engrescador eslògan de pel·lícula romàntica, tot i que recorda sobretot la frase de la típica escena en què l’atractiu executiu indica a la guapa secretària que la visita ja pot entrar al despatx. Han col·locat el bell líder en primeríssim primer pla, sense tenir en compte que quan hi posen el candidat provincial igual no... El PP apel·la al «Valor seguro», eslògan d’un cartell de disseny molt clàssic que sembla un anunci d’inversor precrisi, amb Casado com a broker. Valor és també l’atribuït que a la mili es pressuposava. Com si els altres, no. Ai...

Mentre Rafa Nadal prepara la querella per plagi, el «¡Vamos!» de Ciudadanos admet dues interpretacions que es corresponen amb diferents maneres de pronunciar-ho. Curt i fort per animar el vot; amb to sarcàstic i estirant la segona vocal per descriure l’estètica d’heroi de film d’acció de sèrie B de Rivera, amb els irrenunciables colors de la bandera al fons. Unidas Podemos acompanya el lema «la història l’escrius tu» amb un carrincló cor de fons. Tot junt podria fer pensar que és un anunci de l’Ib-Salut que ens anima a fer-nos electrocardiogrames per evitar infartar-nos abans d’hora.

«Amb tu és possible arribar a Madrid», diu el somrient candidat al Senat de Més per Menorca, un ambiciós desig si l’interpel·lat és el votant insular o la simple constatació d’un fet si qui ho llegeix és Air Nostrum. El Pi evoca la saga «Star Wars» amb el lema «La nostra força» i una fotografia coral tipus El Consorcio, amb interpretació oberta sobre qui ostenta aquesta força.

Vox posa de perfil, paradoxalment, el senyor Abascal amb un «Por España» que cavalca entre el brindis, la proclama visceral i la descripció d’un viatge. D’Actúa Balears destaca el reduït cos de les lletres de l’eslògan del cartell, que obliga a amorrar-s’hi a la mínima diòptria. Continuarà.