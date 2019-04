Que el món s’ha convertit en un barri ho demostra que la notícia de l’incendi de Notre Dame de París ens impacta com si s’hagués cremat la catedral de Ciutadella i ens commou per la gran pèrdua que significa. La cosa hauria pogut ser pitjor però segles d’art, de cultura i d’història han quedat consumits per les flames, convertint tot aquest valuós patrimoni en cendres. Una pena.

Però la tristesa es transforma en esperança quan en tan sols unes hores s’aconsegueixen 600 milions d’euros a través d’una web per poder iniciar l’endemà la seva reconstrucció i les famílies més adinerades del país, hi aporten quatre-cents milions mes en un tancar i obrir d’ulls. Solidaritat immensa a la qual s’afegeix els missatges del president Macron afirmant que en cinc anys estarà tot enllestit, de la Unió Europea, que confirma que els francesos poden comptar amb l’ajuda econòmica de tots els europeus o del Vaticà, que hi aportarà tota la seva experiència d’experts rehabilitadors en patrimoni.

La resposta planetària no podia ser més contundent i demostra que quan ens hi posem, els humans podem fer miracles. La llàstima és que no tinguem aquesta reacció tan enèrgica i generosa amb problemes tant o més greus que s’arrosseguen des de fa dècades com el fet que encara hi hagi gent que es mor de fam, que ha de fugir de guerres o que no té accés a vacunes. No sembla que ens posem tan exquisits davant de totes aquestes misèries humanes.