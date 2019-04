Amb ulls d’infant

Viatjar amb nens petits és tota una experiència. Els destins no estan sempre pensats per moure’s amb infants i a vegades les operacions més senzilles, es converteixen en les més complicades. Als aeroports, per exemple, és d’agrair que les companyies aèries tinguin mostradors de facturació per famílies, com passa amb Vueling a Barcelona o que els controls de seguretat també es puguin fer per una cua diferent. Privilegis de client vip que quan els has de creuar amb un bebè s’agraeixen i es viuen com una deferència que no entén de butxaques. Tanmateix en l’entrada a l’avió resulta facilitador poder entrar dels primers per poder situar la família amb comoditat.

A l’aeroport de Luton, per exemple, vaig trobar uns cotxets d’infants només baixar de l’avió, que facilitaven el llarg trajecte que s’ha de fer a peu fins a la zona de recollida d’equipatges. És la primera vegada que ho veia i tots els pares que anàvem carregats fins les orelles, vam respirar en veure aquell artefacte aparentment tant senzill però tant útil per moure’s per la terminal.

Son aquests detalls els que et fan pensar que hi ha hagut algú que ha pensat més enllà del que és habitual. El mateix que succeeix quan has de fer la visita a qualsevol indret turístic i veus que s’ha pensat en els més petits. A Menorca sempre hem presumit de ser un destí per famílies però no he vist que s’hagi pensat en tots aquests detalls que ajuden a passar millor l’estona.