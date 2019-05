Europa, patria nostra

Ses eleccions generals umplen de titulars ses pàgines des diaris. Després de sa derrota de sa dreta, ja han sortit es primers corbs a cercar sa seua carronya. Es més agosarats s’atreveixen a dir que sa culpa de sota del PP la té Pablo Casado. Altres deim que ni en Casado ni ningú pot renovar en vuit mesos un partit que necessita directament una refundació, i que si no fos per ell, sa galeta haguera estat el doble de grossa. Diuen Marga Prohens i Biel Company que sa catàstrofe del PP a Balears se deu a una ‘onada’ a nivell nacional i a sa fragmentació des vot de centredreta en tres partits: PP, Cs i Vox. Només a Balears, el PP ha passat de ser sa primera força més votada en 2016 (162.863) a ser sa quarta (87.143). Sembla mentida que es populars no siguin capaços de fer autocrítica i veure que sa fragmentació des vot no és sa causa sinó sa conseqüència des desastre del PP de Mariano Rajoy, i que ara a Pablo Casado li ha tocat pagar es plats remputs. Sa realitat és que PSOE i Podemos (11.213.684) només han conseguit 43.000 vots més que es PP, Cs i Vox (11.169.796). En canvi, gràcies a sa llei electoral s’esquerra ha conseguit 18 escons més. Si PP, Cs i Vox s’haguessin presentat en coalició hagueren conseguit una majoria absoluta de 177 diputats. Se torna a demostrar que s’unió fa sa força. Me comenta un bon amic que s’ha demostrat que ets extrems sempre duen a mal port. Estic d’acord, però no m’acaba de convèncer referir-se així a Vox ja que sa Junta d’Andalusia governada per PP i Cs, amb es vots de Vox, està fent una magnífica labor amb qüestions vitals com eliminar s’injust i confiscatori s’impost de donacions i successions, així com destapar que el PSOE havia ocultat 506.408 pacients andalusos de ses llistes d’espera de sa sanitat pública. Fet que suposa una demora de 176 dies d’espera a un andalús per ser atès. D’un total de 843.000 pacients, 158.015 esperen per ser operats, amb una demora de 208 dies de mitja. Sí senyor, «sanidad pública y de calidad», deien! No és just equiparar Vox amb Podemos. Mos agradarà Vox o no. A jo hi ha coses que m’agraden i coses que no, però no és just equiparar-los amb es neocomunisme com si fossin es totalitaris de s’altra banda; perquè no ho són. És ver que Vox i Podemos són antagònics. Però ho són perquè Podemos i Esquerra Unida (Unides Podem) tenen com a referents dictadors com Fidel Castro o Hugo Chávez, i es seu model d’Estat és, com han repetit mil i una vegades, es nefast socialisme i intervencionisme que ha destrossat es països més rics d’Amèrica del Sud. Vox no és lo mateix «però de s’altre extrem». Vox, que jo sapi, no justifica cap dictadura. Vox és tan antagònic a Podemos com ho són Ciutadans i PP, ja que tots tres defensen una democràcia lliberal de ciutadans lliures i iguals davant es model d’Estat opressor i lliberticida de Podemos.

Diuen que hi havia «estupor» a Europa per un possible pacte de govern amb Vox. En canvi, per ses senyories de Brussel·les deu ser miel sobre hojuelas que el PSOE necessiti per governar a Podemos, partit des chavisme de Venezuela on se viu sa pitjor crisi econòmica i humanitària de sa seua història, i on es fillets del cel moren a ses incubadores dets hospitals per falta de recursos públics mentres es seus líders comunistes abracen fortunes millonàries. Que el PSOE necessiti pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya, líder des quals, a part de ser a presó per donar un cop d’Estat, diu que «los catalanes tienen más afinidad genética con los franceses que con los ‘espanyols’». Que el PSOE necessiti pactar amb es partit de Quim Torra, que defineix ets espanyols com «bestias con forma humana» i «con un bache en el ADN». Que el PSOE necessiti pactar amb el PNV, partit fundat per un racista, xenòfob i masclista com Sabino Arana. O pitjor encara, que el PSOE necessiti pactar amb Bildu, qui es seu líder, Otegi, ha estat condemnat per pertànyer a sa banda terrorista ETA, responsable de quasi 900 assassinats a Espanya. Fa cinc-cents anys, Eneas Silvio Piccolomini, un des millors humanistes des seu temps, pontificat com a Pius II es mateix any que Bizanci caigué en mans turques, va escriure: «Nunc vero in Europa, id est, in patria, in domo propria, in sede nostra». Si a s’Unió Europa només senten «estupor» per un govern amb Vox quan deixam tal país an es nostros fills és que Europa està a un pas de s’abisme.