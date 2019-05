Agradable sorpresa al trobar-me la casa on va néixer l’almirall Horatio Nelson, més conegut com a Lord Nelson al petit poble de Burnham Thorpe, al comptat de Norkfolk, Anglaterra. L’heroi de Trafalgar és recordat pels seus veïns amb una placa de llautó poc vistosa i incrustada a la paret d’un mur rodejat d’heura. De fet, la casa com a tal no s’identifica sinó més aviat es tracta d’un conjunt d’immobles. Un petit cartell a l’entrada del municipi avisa de l’efemèride però poca cosa més. És gràcies a l’ajuda d’una parella d’avis que passegen el seu gos (tradició tant o més important que prendre el te), que acabem trobant el lloc exacte. Per descomptat, no trobo cap referència a Lady Hamilton ni a la Golden Farm del Port de Maó.

Malgrat estar documentat que l’almirall va arribar a Menorca el 12 d’octubre de 1799 a bordo del «Foudroyant» i que es va allotjar al predi de Sant Antoni durant sis dies abans de partir cap a Sicília i Malta, al seu poble ningú en sap res. Però sens dubte aquestes històries fascinen i la relació de la parella, és ben present a la memòria col·lectiva. A les llibreries de vell és fàcil trobar-se amb biografies seves que expliquen un munt de detalls tot i que no ha aconseguit trobar-ne cap que digui que van flirtejar cap a la Mola. Crec que hauríem d’explotar més la història d’aquest personatge i la seva relació amb l’Illa. Alguna recreació de la seva estada, segur que atrauria un turisme sempre amatent d’experiències.