El Partit Popular de Maó ha anunciat que -d’arribar al Govern- recuperarà l’ús de les dues llengües oficials, per igual. Modificarà el Reglament d’Usos Lingüístics i retornarà al model 2011-2015, conegut pels quotidians pel «Mahón-Maó». Vox, derrogaria la Llei directament.

Creiem que ens podrien haver estalviat a tots aquella barrabassada lingüística sobre el topònim. Tanmateix, la convenció acadèmica deia que el seu nom era Maó, nosaltres som de Mô, i a la nostra ciutat no hi ha hagut mai cap problema amb el bilingüisme. Menorca podia atribuir-se la defensa del català a cada poble, on el seu dialecte aguantava tots els caps de fibló que les distintes nominacions havien intentat. A peu de carrer, ens cruixen els antics debats, nosaltres som una societat plural que no llegeix ni es regeix per les voluntats de dreta/esquerra, o nacionalistes/catalanistes.

Un segon sermó és utilitzar la brutícia que es genera al voltant dels contenidors de fems, com si aquesta imatge fos o no fos el Mô que volem. Clar que no. Que la societat assoleixi els conceptes de civisme, sostenibilitat i respecte pel medi ambient és el gran repte de tots els ajuntaments. Mantenir neta una ciutat amb tanta vida com la nostra requereix un esforç comú per part de tots els ciutadans. Diumenge, a la Plaça Sant Roc hi havia capses de cartró per terra mentre el contenidor estava buit. La vessa de doblegar-les, ens fot.

Els votants ens cansem de vells discursos.